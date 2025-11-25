استاندار خوزستان در یادواره شهدای اقتدار و مقاومت ملی با تجلیل از مقام شهید سرلشکر غلامعلی رشید، گفت: فرهنگ شهادت و ارادت به اهل بیت (ع)، شناسنامه هویتی و فرهنگی این ملت است و خوزستان با اقتدار، پرچم‌دار این مسیر خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، روز سه‌شنبه ۴ آذر در «اولین یادواره شهدای اقتدار و مقاومت ملی خوزستان در جنگ ۱۲ روزه با محوریت شهید شاخص شهید غلامعلی رشید» گفت: انقلاب شکوهمند اسلامی به‌منظور طی کردن فاصله بین عاشورا و ظهور و فراهم کردن بستر تحقق این آرمان بزرگ برپا شد و در این راه، شهدای بسیاری از دوران انقلاب تا جنگ ۱۲ روزه، از جمله شهید والامقام سرلشکر غلامعلی رشید را تقدیم کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه شهادت، حق شهید رشید بود و بدون آن، پرونده زندگی دنیوی او ناتمام می‌ماند، افزود: تشییع پرشکوه این شهید بزرگوار در دزفول، نمایشی از عظمت و روحیه مردم شهیدپرور این خطه بود؛ صحنه‌ای که در آن کل شهر یکپارچه به میدان آمدند تا فرزند رشید خود را مشایعت کنند.

استاندار خوزستان با اشاره به این رویداد نمادین تأکید کرد: این پدیده نشان داد که خوزستان همچنان پایتخت مقاومت است و ارتباط دیرینه خود با اهل بیت عصمت و طهارت را هرگز قطع نخواهد کرد.

موالی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، فرهنگ شهادت را شناسنامه ملت ایران برشمرد و اظهارکرد: اگر محبت اهل بیت (ع)، عاشورا، غدیر و انتظار ظهور از ما گرفته شود، این شناسنامه هویتی، خالی و بی‌محتوا خواهد شد.

وی در مقابل، فرهنگ مبتنی بر مادیت و دنیاگرایی را نقطه مقابل فرهنگ معنویت‌بنیان و ارزش‌محور انقلاب اسلامی دانست.

استاندار خوزستان با قدردانی از بانوان حاضر در مراسم، گفت: باید به شما خواهران گرامی آفرین گفت که چنین استوار بر آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی ایستاده‌اید. شما هویت خود را با نام‌هایی، چون حضرت زینب (س) گره زده‌اید و اسوه‌های راستین این مسیر هستید.

وی در پایان نیز پیروی از راه شهدا و منویات رهبری را مسیر اصلی ادامه انقلاب برشمرد.