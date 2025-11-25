پخش زنده
برای تعطیلی مدارس و ادارات در استان اصفهان باید دستورالعمل ابلاغ شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در جلسه بحران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت:برای قطع زنجیره ویروس آنفولانزا و محدودیت ها، مراکز بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باید مکاتبهای ارسال کنند تا جلسه مدیریت بحران تشکیل و برای تعطیلی مدارس و ادارات تصمیم گیری شود.
منصور شیشه فروش همچنین از مردم خواست دستور العملهای بهداشتی را رعایت کنند و در صورت مشاهده هرگونه علائم آنفولانزا از حضور در تجمععها خودداری کنند.
درصد موارد مثبت آنفلوآنزا از هفته دوم آبان تاکنون رشد چشمگیری داشته است و اگرچه همه گروههای سنی درگیر هستند، اما کودکان و نوجوانان بیشترین سهم ابتلا را به خود اختصاص دادهاند.
وزارت بهداشت از مردم خواسته است با رعایت اصول بهداشتی، از سرعت انتقال بیماری در جامعه بکاهند.
از مهمترین توصیهها میتوان به شستوشوی مکرر دستها با آب و صابون، پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه یا عطسه، پرهیز از حضور در محیطهای شلوغ در فصل شیوع، تهویه مناسب محیطهای بسته، خواب کافی، تغذیه سالم و تقویت ایمنی، استفاده از ماسک در فضاهای پرجمعیت و با تهویه نامناسب و خودداری از روبوسی، دست دادن و در آغوش گرفتن اشاره کرد.
وزارت بهداشت تاکید کرده است: در صورت ابتلا به آنفلوآنزا؛ ماندن در خانه تا ۲۴ ساعت پس از قطع تب، استراحت و مصرف مایعات کافی، مصرف داروی تببر مجاز مانند استامینوفن، پرهیز از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک، دوری از افراد آسیبپذیر؛ استفاده از ماسک در صورت اجبار، تهویه اتاق بیمار و اختصاص وسایل شخصی، مراجعه فوری به پزشک در صورت بروز علائم هشدار مانند تنگی نفس، تب ماندگار، ضعف شدید، کاهش هوشیاری یا کبودی لبها، توصیه و تاکید شده است.