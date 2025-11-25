بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار قرار بود همه دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها بپیوندند، اما شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی سامانه سپامک گلایمند است.

به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار قرار بود همه دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها بپیوندند تا مردم براحتی بتوانند برای مجوز کسب و کار اقدام کنند. شهروند خبرنگار ما از پاسخگونبودن سامانه سپامک شکایت دارد.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام و احترام

بنده درخواست ارتقای پروانه نظام مهندسی خود را به همراه کلیه مدارک درخواستی ۱۷ ماه پیش در سامانه سپامک بارگذاری کرده‌ام و علیرغم پیگیری‌های مکرر حضوری از طریق وزارت راه و شهرسازی تاکنون درخواست من نه رد شده نه تایید. در این مدت اعتبار پروانه ام نیز تمام شده و به دلیل باز بودن این پرونده امکان درخواست تمدید پروانه‌ را ندارم.

اکنون با ۱۲ سال سابقه در سازمان نظام مهندسی از کلیه حقوق شغلی خود محروم مانده‌ام. هیچ راهی برای ثبت شکایت از پاسخگو نبودن به درخواستم در سامانه تعریف نشده و هیچ شخص و نهادی نظاره گر و بازخواست کننده اهمال کاری افراد ذیربط در سامانه نیست.