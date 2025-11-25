توقیف ۲۳ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در بروجرد
فرمانده انتظامی بروجرد گفت: ۲۳ دستگاه وسیله نقلیه مزاحم و متخلف در قالب اجرای طرح ارتقای انضباط اجتماعی طی ۴۸ ساعت گذشته در شهرستان بروجرد توقیف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی بروجرد امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بهمنظور پیشگیری از وقوع تصادفات خسارتی و جانی، برخورد با رانندگان مزاحم و متخلف و همچنین رفع گرههای ترافیکی، پاکسازی مناطق جرمخیز و برخورد با خردهفروشان مواد مخدر در ۴۸ ساعت گذشته طرح ارتقا انضباط اجتماعی توسط پلیس راهور و با همکاری عوامل انتظامی به اجرا گذاشته شد.
سرهنگ مهدی مهدویکیا با اشاره به توقیف ۲۳ دستگاه خودرو و ۲۸ موتورسیکلت مزاحم و متخلف، کشف یک کیلو و ۱۰۰ گرم انواع مواد مخدر، توقیف دو خودرو شوتی، دستگیری دو نفر اراذلواوباش و شش خردهفروش نتیجه اجرای این طرح بوده است، افزود: برای ارتقا رضایتمندی مردم، اجرای این طرحها همچنان با جدیت در دستور کار پلیس بوده و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.