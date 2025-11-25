پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس در شهرستان‌های حمیدیه و اهواز تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور قشرهای مختلف مردم پیکر پاک دو شهید گمنام دفاع مقدس در اردوگاه ثامن الائمه شهرستان حمیدیه و قرارگاه منطقه‌ای جنوب غرب نزاجا اهواز تشییع و به خاک سپرده شد.

شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر این شهیدان گرانقدر با عزاداری و سوگواری در رثای اهل بیت (ع)، با این شهیدان سرفراز بر ادامه راه پر نور آنها تجدید میثاق کردند.

روز گذشته نیز همزمان با سالروز شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س) پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان و بوستان الغدیر اهواز تشییع و به خاک سپرده شد.