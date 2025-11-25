به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار حیدر سوسنی گفت:در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران انتظامی عسلویه حین کنترل خودرو‌های عبوری، به یکدستگاه کامیون کشنده تانکردار که به طرف استان همجوار در حرکت بود مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود کشف شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت کشف شده را ۱۷ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این راستا یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.