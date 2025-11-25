معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرد عوارض گمرکی خودرو‌های اروندی با حجم موتور بیش از دو هزار سی‌سی افزایش یافته و این نرخ جدید از ۱۵ دی‌ماه در سامانه خودرویی منطقه اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح‌الله خزایی اظهار کرد:بر اساس مصوبه هیات‌مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، نرخ عوارض گمرکی خودرو‌های بالای دو هزار سی‌سی از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته و این تغییر برای تمام اظهار‌ها در سامانه خودرویی لازم‌الاجرا است.

وی افزود: این تصمیم در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن اتخاذ شده و از نیمه دی‌ماه برای تمامی خودرو‌های ورود دائم با موتور بیش از دو هزار سی‌سی اعمال می‌شود.

معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند هدف این مصوبه را ساماندهی ورود خودرو‌های لوکس، ایجاد توازن منطقی در بازار و تأمین منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌های عمومی منطقه عنوان کرد.

منطقه آزاد اروند با وسعت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غرب خلیج فارس و در محل تلاقی دو رودخانه اروند و کارون واقع شده و شهر‌های آبادان، خرمشهر و مینوشهر را در بر می‌گیرد.

این منطقه به دلیل همجواری با عراق و کویت و برخورداری از زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.