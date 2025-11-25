پخش زنده
دو هندبالیست اصفهانی به همراه تیم ملی بانوان راهی رقابتهای جهانی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آنا کریستیانا سیائورا سرمربی پرتغالی تیم ملی هندبال بانوان، ۱۶ بازیکن را برای حضور در رقابتهای جهانی فراخواند که در این بین نام هدیه حافظ و حدیثه نوروزی از اصفهان به چشم میخورد.
بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان ۶ تا ۲۳ آذرماه امسال به میزبانی مشترک دو کشور آلمان و هلند برگزار میشود.
تیم ملی هندبال بانوان کشورمان پس از کسب نشان برنز ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، آماده حضور در این مسابقات میشود.
بانوان هندبالیست کشورمان در بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال زنان جهان در گروه B با تیمهای مجارستان، سوییس و سنگال همگروه است.
تیم ملی هندبال بانوان ایران ۶، ۸ و ۱۰ آذر به ترتیب به مصاف تیمهای سوئیس، مجارستان و سنگال خواهد رفت.