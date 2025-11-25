به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آنا کریستیانا سیائورا سرمربی پرتغالی تیم ملی هندبال بانوان، ۱۶ بازیکن را برای حضور در رقابت‌های جهانی فراخواند که در این بین نام هدیه حافظ و حدیثه نوروزی از اصفهان به چشم می‌خورد.

بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان ۶ تا ۲۳ آذرماه امسال به میزبانی مشترک دو کشور آلمان و هلند برگزار می‌شود.

تیم ملی هندبال بانوان کشورمان پس از کسب نشان برنز ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، آماده حضور در این مسابقات می‌شود.

بانوان هندبالیست کشورمان در بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال زنان جهان در گروه B با تیم‌های مجارستان، سوییس و سنگال هم‌گروه است.

تیم ملی هندبال بانوان ایران ۶، ۸ و ۱۰ آذر به ترتیب به مصاف تیم‌های سوئیس، مجارستان و سنگال خواهد رفت.