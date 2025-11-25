پخش زنده
به گفته رئیس دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان مالیاتی، از ابتدای دی ماه دیگر هیچ فعال اقتصادی نباید صورت حساب کاغذی صادر و خریداری نیز نباید قبول کند. بلکه ملاک رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده آن ها، صدور صورت حسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ کمتر از یک ماه تا مهلت قانونی حذف صورت حسابهای دستی و کاغذی باقی مانده است. صورت حسابهایی که در گزارشهای مختلف به تخلفات به وجود آمده از طریق آنها پرداختهایم.
در این گزارش به یکی از پروندههای قدیمی که منشا فساد در آن، سو استفاده از صورت حسابهای کاغذی بوده است پرداختهایم.
فاکتورهای خام که در یک جعبه پنهان شده بود تا در آن قیمت خودروهای وارداتی به رقم دلخواه وارد کننده درج شده و به عنوان رقم فروشنده به گمرک و بازار ایران، اعلام شود.
قاضلی افضلی که بازپرس دادگاه مفاسد اقتصادی در سال ۹۸ بود، با بیان جزئیات این پرونده بیان میکند که افراد با جعل امضا، رقم مد نظر وارد کننده را درج کرده و منجر به التهاب در بازار خودروهای خارجی شد.
شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان مالیاتی در این باره میگوید: حذف صورت حسابهای کاغذی منجر به شفافیت و حذف قسمت قابل توجهی از فرارهای مالیاتی میشود.
با راه اندازی سامانه مودیان و عضویت فعالان اقتصادی در این سامانه سهم صورت حسابهای کاغذی در این سامانه از ۱۰۰ درصد در تابستان ۱۴۰۱ به ۱۱.۵ درصد در تابستان ۱۴۰۴ رسیده است.