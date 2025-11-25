پخش زنده
با تغییر کاربری یا اقدام غیرمجاز در بستر رودخانه زاینده رود قاطعانه برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر عامل شرکت آب منطقهای اصفهان با تأکید بر صیانت از میراث طبیعی و فرهنگی زایندهرود با اشاره به اینکه در روزهای اخیر مشاهدهی ورود تعدادی اسبسوار و موتورسوار به محدوده رودخانه زایندهرود بدون هماهنگی و دریافت مجوز از دستگاههای مسوول از جمله شرکت آب منطقهای، موجب نگرانی عمومی شده است، گفت: رودخانه زایندهرود نماد جاودانهی پیوند انسان و طبیعت است و با وجود چالشهای کمآبی و تغییرات اقلیمی، همچنان نقشی کلیدی در حیات مردم و محیط زیست منطقه دارد.
حسن ساسانی افزود: زایندهرود ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ به عنوان صدوهجدهمین اثر طبیعی ملی ایران در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت رسید؛ رخدادی که نهتنها بازتابدهندهی زیباییهای طبیعی و اکوسیستم خاص این رودخانه است، بلکه بیانگر ارزش فرهنگی، تاریخی و هویتی آن در زندگی مردم اصفهان به شمار میرود.
وی با بیان اینکه این شرکت همچنین با هر اقدامی که منجر به عادیسازی وضعیت خشک بودن زایندهرود شود، مخالفت قاطع خود را بیان کرده است، ادامه داد: با هرگونه تغییر کاربری یا اقدام غیرمجاز در بستر رودخانه زاینده رود برخورد قاطع میشود.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای اصفهان از شهروندان خواست: با مشاهده هرگونه دخل و تصرف یا استفاده غیرمجاز از بستر و حریم رودخانه زایندهرود، مراتب را از طریق شماره تلفن ۳۸۴۸ اطلاع دهند تا به این موضوع بررسی و اقدام قانونی لازم در دستور کار قرار گیرد.