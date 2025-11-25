به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: با توجه به اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، فرزندخواندگی برای زنان مجرد بالای ۳۰ سال نیز امکان پذیر شد و آن‌ها می‌توانند سرپرستی کودکان دختر بالای پنج سال را بر عهده بگیرند.

سمیه کریمی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند از طریق مراجعه به «سامانه ملی فرزندخواندگی» درخواست خود را ثبت کنند.

وی افزود: بررسی انگیزه و شرایط زندگی متقاضیان، بازدید از محل سکونت، دریافت خدمات مشاوره و اجرای آزمایش‌های سلامت از دیگر مراحل این فرایند است.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان گفت: پس از اجرای استعلام‌های قضایی، حکم سرپرستی از سوی دادگاه برای متقاضیان صادر و نام فرزند خوانده در شناسنامه آن‌ها ثبت می‌شود.

وی با بیان اینکه تمکن مالی دختران مجرد بالای ۳۰ سال، پیش نیاز مهم برای تسهیل فرایند فرزندخواندگی است، افزود: دختران مجرد، مشروط به اینکه فرایند مَحرمیت فرزندخوانده دختر را در دفترخانه به تایید برسانند منعی برای ازدواج در آینده ندارند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه هم اکنون، اولویت سازمان بهزیستی این استان برای فرایند فرزندخواندگی با زوجین نابارور است، ادامه داد: تعداد کودکانی که هر متقاضی می‌تواند سرپرستی آن‌ها را بر عهده بگیرد محدود و به طور معمول یک فرزند است.

بر اساس آمار، هم اکنون ۲۰ متقاضی برای سرپرستی کودکان تحت پوشش این سازمان در حال اجرای مراحل فرزندخواندگی هستند و این موضوع در اولویت برنامه ریزی قرار گرفته است.

در استان اصفهان بیش از سه هزار متقاضی فرزند خواندگی وجود دارد.