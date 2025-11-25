کلاس تقویتی ویژه برای ۹ هزار دانشآموز لرستانی برگزار میشود
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: ۹ هزار دانش آموز این استان در قالب ۳۰۰ کلاس ویژه از طرح ارتقای میانگین نمرات بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در جلسه بررسی طرحهای ارتقای نمرات دانشآموزان متوسطه دوم با تأکید بر نگاه امیدوارانه به آینده آموزشی استان اظهار داشت: باید مدارس نیازمند توجه ویژه را به منظور دستیابی به نتایج چشمگیر و ارتقای میانگین نمرات در اولویت قرار دهیم تا در مسیر رشد هدایت شوند.
سید عیسی سهرابی با اشاره به لزوم فراهمسازی منابع علمی و کمکآموزشی استاندارد افزود: با نگاهی امیدوارانه به چشمانداز طرحهای آموزشی استان، از برنامههای گسترده و هدفمند برای تقویت مهارتهای تحصیلی دانشآموزان استفاده خواهد شد.
وی تاکید کرد: به همین منظور دورههای تقویتی در قالب ۳۰۰ کلاس ویژه برای ۹ هزار دانشآموز برنامهریزی شده که این اقدام، حرکتی جدی و مثبت در مسیر ایجاد عدالت آموزشی و تقویت بنیه علمی دانشآموزان سراسر استان است.
سهرابی نقش دستگاههای همکار را بسیار مهم توصیف کرد و ادامه داد: با همافزایی سازنده با نهادهای مختلف، میتوانیم دامنه و اثرگذاری طرحها را گستردهتر کنیم چراکه این همکاریها زمینهساز پیشرفت آموزشی در سراسر استان خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت مدارس برخوردار گفت: مدارس مجهز میتوانند بهعنوان حامی و پشتیبان در کنار سایر مدارس قرار گیرند که این همراهی، اقدامی ماندگار جهت تحقق عدالت آموزشی است همچنین بهرهگیری از معلمان خیر یک فرصت مثبت و اثرگذار برای حمایت از دانشآموزان سراسر استان به شمار میرود.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان نظارت علمی و دقیق را یکی از ارکان موفقیت طرحها دانست و افزود: با جلسات تخصصی توانمندسازی نیروها، دورههای برخط مستمر و مشاورههای تحصیلی و انگیزشی هفتگی، فضای پویا و موثری برای ارتقای سطح یادگیری ایجاد میشود.
سهرابی اظهار داشت: طراحی منابع آموزشی، تدوین جزوههای هدفمند، برگزاری آزمونهای شبهنهایی و استانداردسازی سنجش، مسیر تحلیل علمی عملکرد دانشآموزان را هموار و تجزیه و تحلیل علمی نتایج آزمونها کمک میکند تا نقاط قوت و نیازهای آموزشی دانشآموزان را شناسایی کرده و راهکارهای کاربردی ارائه شود.
همچنین معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش لرستان نیز بر ضرورت استمرار این برنامهها و هدایت هدفمند تاکید کرد و افزود: تحقق عدالت آموزشی نیازمند برنامهریزی دقیق، همافزایی بین بخشی و نظارت مستمر است.
زهرا نظری اظهار داشت: تلاش میشود فرآیندهای سنجش، پشتیبانی تحصیلی و اجرای کلاسهای تقویتی با بالاترین کیفیت دنبال شود.
وی نقش معلمان توانمند و مشارکت خانوادهها را عامل اصلی موفقیت طرحها دانست و ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامههای گسترده و علمی، زمینه شکوفایی استعدادهای دانشآموزان و ارتقای سطح عملکرد تحصیلی آنان بیش از پیش فراهم شود.