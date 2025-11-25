پخش زنده
امروز: -
برنامههای «شهر امن»، با موضوع بررسی تخلفات وانتبارهای فروش میوه، «مثبت آموزش»، با موضوع خطای دید و تجربههای علمی نوجوانان، «عصر صبا»، با موضوع اسراف و صرفهجویی و «گنج سعادت» با موضوع «تمسخر، از کمتوجهی به کرامت انسان تا پیامدهای سنگین اخلاقی»، از شبکههای رادیویی و تلویزیونی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «شهر امن»، چهارشنبه (۵ آذر)، به بررسی تخلفات وانتبارهای فروش میوه و سد معبر در معابر تهران میپردازد.
این برنامه با حضور «سرهنگ فیروز کشیر»، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، پخش می شود.
در این برنامه، تأثیر تخلفات یادشده بر ایجاد ترافیک، برهم خوردن نظم شهری، افزایش احتمال تصادفات و برخورد جدی پلیس با متخلفان بر اساس درخواستهای مردمیبررسی میشود.
برنامه «شهر امن»، به تهیهکنندگی مجتبی احمدی، روزهای زوج ساعت ۶ صبح، از شبکه تهران پخش میشود.
برنامه «مثبت آموزش»، امروز سراغ موضوع خطای دید و تجربههای علمی نوجوانان میرود.
برنامه «مثبت آموزش»، با حضور دانشآموز نخبه الری شهرامی، ژما جوهریپور، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران و معصومه مرادی احمر، نویسنده و کارشناس ارشد مشاوره خانواده، پخش می شود.
در این قسمت موضوع «چشمان فریبکار (خطای دید)» از نگاه علمی و آموزشی بررسی میشود و گفتوگوهای کارشناسی برنامه تلاش دارد ابعاد شناختی و تربیتی این پدیده را برای مخاطبان روشن کند.
«مثبت آموزش»، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه آموزش پخش میشود.
برنامه «عصر صبا»، با موضوع «اسراف و صرفهجویی»، امروز از رادیو صبا پخش می شود.
این برنامه در قاب مجله عصرگاهی به یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه میپردازد، موضوعی که هم در زندگی فردی و هم در مدیریت منابع شهری نقش تعیینکنندهای دارد.
«عصر صبا»، با طرح پرسشهایی همچون «تو چی صرفهجو هستی؟» و «تو چی اسرافگری؟»، از شنوندگان میخواهد تجربههای شخصی و نگاهشان به مصرف مسئولانه را به اشتراک بگذارند.
اسراف و الگوی نادرست مصرف از چالشهای مهمی است که میتواند منابع طبیعی، انرژی و حتی اقتصاد خانوادهها را با آسیب مواجه کند.
«عصر صبا»، در این برنامه ضمن بررسی پیامدهای این مسئله، راهکارهایی ساده و عملی برای مدیریت بهتر مصرف و تغییر رفتارهای نادرست ارائه خواهد کرد.
مخاطبان میتوانند با ارسال پیامک، تماس تلفنی و پیامرسان شبکه، دیدگاهها و تجربههای خود را همراه با نمونههای واقعی از صرفهجویی یا اسراف در زندگی روزمره با برنامه در میان بگذارند.
«عصر صبا»، با تهیهکنندگی محمدحسین خسروجردی، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰، از رادیو صبا روی موج اف.ام ردیف ۱۰۵/۵ مگاهرتز پخش میشود.
برنامه «گنج سعادت»، با موضوع «تمسخر، از کمتوجهی به کرامت انسان تا پیامدهای سنگین اخلاقی»، از رادیو معارف پخش می شود.
این برنامه در ادامه مباحث اخلاق توحیدی، به بررسی پیامدهای فردی و اجتماعی تمسخر میپردازد.
در این بخش، حجتالاسلام فلاح خورشیدی با تکیه بر آیات و روایات، آثار مخرب این رفتار بر روح و روابط انسان را تشریح خواهد کرد.
این برنامه به تهیهکنندگی حسن جلالی و اجرای هادی اتابکی، امروز ساعت ۱۹:۴۰، پخش میشود.