رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان خرمشهر از اجرای ۱۰ کیلومتر روشنایی در محور خرمشهر - اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید یوسف هاشمی اظهار کرد: پروژه احداث شبکه روشنایی باند دوم محور خرمشهر به اهواز به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در حال انجام است.
وی افزود: از این میزان ۳ کیلومتر اجرا شده است و ۷ کیلومتر باقی مانده نیز تا پایان سال اجرا میشود.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای خرمشهر بیان کرد: علاوه بر این عملیات شانهسازی و اصلاح شیب محور اصلی خرمشهر به اهواز به طول ۱۷ کیلومتر نیز به صورت امانی و با استفاده از ماشینآلات راهداری انجام شده است.
هاشمی در ادامه با اشاره به شانهسازی و رفع اختلاف سطح جاده به طول ۱۰ کیلومتر در محور امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون عملیات خطکشی به طول ۱۶۴ کیلومتر و نصب ۲۰۰۰ عدد علائم ایمنی و تجهیزات ترافیکی در محورهای اصلی شهرستان انجام شده است.
وی تاکید کرد: این پروژهها نه تنها ایمنی سفرهای جادهای را افزایش میدهند، بلکه نقش مهمی در تسهیل تردد و ارتقای کیفیت مسیرهای ارتباطی شهرستان خرمشهر دارند و تلاشهای اداره راهداری برای ایمنسازی و نگهداری راهها ادامه خواهد داشت.