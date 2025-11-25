پخش زنده
مسیر ایمن تردد پیاده و دوچرخه در حاشیه رودخانه و زیرپل ابوذر تکمیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با اشاره به تکمیل یکی از مهمترین طرحهای ایمنی تردد پیاده و دوچرخه در حاشیه زایندهرود افزود : مسیر ایمن عابر و دوچرخه در محدوده زیر پل ابوذر با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان آماده بهرهبرداری است.
علی رضیزاده افزود: با اجرای این طرح شهروندان میتوانند بدون نیاز به ورود به سطح پل از مسیری استاندارد، کوتاه، ایمن و مناسب بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه پارسال به علت مسدود بودن دسترسی قدیمی در ضلع مجاور پارک، عابران پیاده و دوچرخهسواران برای عبور از یک سمت رودخانه به سمت دیگر ناچار بودند مسیر خود را به عرشه پل منتقل کنندگفت: این جابهجایی ناگزیر، آنان را مجبور میکرد مسیرهایی با کمی شیب زیاد را طی کنند و همین موضوع علاوه بر ایجاد دشواری در رفتوآمد روزمره، احتمال بروز حوادث ترافیکی را افزایش میداد.
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: این مسیر بر اساس اصول فنی روز، با رعایت استانداردهای شیبگذاری، ایمنی جانبی، مصالح مناسب و نورپردازی موضعی اجرا شده است تا در تمام ساعات شبانهروز قابلیت استفاده داشته باشد.