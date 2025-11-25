تجمع حمایت از اسیران فلسطینی

پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از اعلام آتش‌ بس میان گروه‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه و رژیم دشمن صهیونیستی ، هنوز شمار زیادی از اسیران فلسطینی در زندان‌های این رژیم با درد و رنج شدیدی روبرو هستند.