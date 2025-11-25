تجمع حمایت از اسیران فلسطینی
پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از اعلام آتش بس میان گروههای مقاومت فلسطینی در نوار غزه و رژیم دشمن صهیونیستی ، هنوز شمار زیادی از اسیران فلسطینی در زندانهای این رژیم با درد و رنج شدیدی روبرو هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
، از غزه پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از اعلام آتش بس میان گروههای مقاومت فلسطینی در نوار غزه و رژیم دشمن صهیونیستی ، هنوز شمار زیادی از اسیران فلسطینی در زندانهای این رژیم با درد و رنج شدیدی روبرو هستند. به همین علت شماری از خانوادههای اسیران فلسطینی در نوار غزه گرد هم آمدهاند تا آزادی فرزندان، بستگان و عزیزانشان را از زندانهای رژیم اشغالگر و پایان یافتن جنایات صهیونیستها را خواستار شوند.
شرکت کنندگان در این تجمع تاکید کردند اسیران فلسطینی در معرض فجیعترین جنایات نسل کشی تاریخ قرار دارند . آنها در سلولهایی تنگ و تاریک ، دست بسته اند و از آب، غذا، دارو و حتی هوای سالم محروماند . آنها در سلولهای انفرادی حتی از ابتدایی ترین امکانات زندگی انسانی محرومند.
آنها به جهانیان اعلام کردند اشغالگران باید محاکمه شوند، باید تحت پیگرد قرار بگیرند ، اشغالگران باید تحت فشار قرار گیرند تا این جنایات متوقف شود.