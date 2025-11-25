به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان سروستان گفت: در اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا، ماموران پلیس آگاهی این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ هادی جاویدی آزاد افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد این کامیون حامل یک دستگاه بیل مکانیکی فاقد مجوز قانونی است.

فرمانده انتظامی سروستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص راننده با تشکیل پرونده قضایی به دادسرا معرفی شد.

شهرستان سروستان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.