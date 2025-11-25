به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمد خوش خلقت گفت: با دریافت خبری مبنی بر نگهداری چندین دستگاه ماینر قاچاق در شهر رشت، ماموران پلیس امنیت اقتصادی گیلان به همراه ماموران شرکت توزیع برق و تعزیرات حکومتی استان به نشانی مورد نظر اعزام شده و ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز و ۳ دستگاه متعلقات آن را کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ماینر‌های قاچاق کشف شده را ۱۶ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: متهم ۴۳ ساله به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شهروندان خواست هر گونه اطلاعات و اخبار در زمینه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال را فوری به سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۰۹۶۳۰۰ اطلاع دهند.