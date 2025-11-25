به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از بنیاد سعدی، در این دیدار که همزمان با برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی در چارچوب سومین نمایشگاه هنری جشنواره جهانی فرهنگ بود، احمدشاه، ضمن قدردانی از همکاریهای خانه فرهنگ ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در کراچی، از حمایت ایران در برگزاری نمایشگاه و حضور هنرمندان ایرانی قدردانی کرد.
وی همچنین با اشاره به جایگاه زبان فارسی در پیوندهای فرهنگی ایران و پاکستان، آمادگی شورای هنر پاکستان را برای همکاری در راهاندازی دورههای آموزش زبان فارسی اعلام کرد.
رئیس خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پاکستان نیز با قدردانی از تلاشهای احمدشاه در برگزاری جشنواره، از رویکردهای او در توسعه همکاریهای فرهنگی استقبال کرد.
سومین نمایشگاه هنری جشنواره جهانی فرهنگ با حضور هنرمندانی از ۲۸ کشور برگزار شد.
در این رویداد، رایزنی فرهنگی ایران نمایشگاهی از آثار خوشنویسی ایرانی به خط نستعلیق و الهامگرفته از اشعار اقبال، مولانا و سعدی ارائه کرد.
این مجموعه، جلوههایی از میراث خوشنویسی ایرانی را به نمایش گذاشت و پیوندی میان هنر سنتی ایرانی و مفاهیم شعر عرفانی برقرار کرد.