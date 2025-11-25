به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان بختگان گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق احشام، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام بررسی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ تیمور کاظمی افزود: ماموران این شهرستان در بازرسی از این خودرو ۱۴۷ راس گوسفند فاقد هرگونه مجوز قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بختگان با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.