مشاور وزیر ارتباطات در نشست ارزیابی عملکرد اپراتور‌های ارتباطی سیستان و بلوچستان، با بررسی روند اجرای طرح‌های ۱۴۰۴ و برنامه‌ریزی در ۱۴۰۵، بر تسریع در اجرای تعهدات، رفع موانع فنی، عملیاتی و ایجاد هماهنگی میان اپراتور‌ها و دستگاه‌های استانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه برنامه‌های نظارتی طرح USO در سیستان و بلوچستان، دو جلسه ارزیابی عملکرد اپراتور‌های ارتباطی با حضور نیک‌محمد بلوچ‌زهی، مجری طرح USO وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ مصطفی کوهکن، معاون طرح USO؛ حسن میری، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان؛ ناصر کرد، معاون اداره‌کل؛ فرزاد رامین، سرپرست مخابرات منطقه و جمعی از مدیران اپراتورها، کارشناسان فنی و نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد.

در بخش نخست این ارزیابی، عملکرد اپراتور ایرانسل در اجرای پروژه‌های سال ۱۴۰۴ بررسی شد که طی آن اعلام شد که از هدف احداث ۳۹ سایت جدید، تا کنون ۱۴ سایت تکمیل شده و ۲۵ سایت باقی‌مانده باید تا پایان سال اجرایی شود.

همچنین ایرانسل برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه‌های سال ۱۴۰۵ را با محور افزایش پوشش ارتباطی روستا‌ها ارائه کرد.

در این جلسه، چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های انتقال، مشکلات تأمین برق و موانع میدانی برای تکمیل برخی سایت‌ها مطرح و بررسی شد.

در ادامه، نشست ارزیابی عملکرد اپراتور همراه اول برگزار شد. بنا بر گزارش ارایه شده، از ابتدای سال تا پایان آبان، ۹ سایت جدید احداث و ۲۱ سایت نیز ارتقا یافته و مقرر شد تا پایان سال، ۲۱ سایت جدید احداث و ۲۴ سایت نیز ارتقا یافته و تکمیل شود.

همچنین برای سال ۱۴۰۵، احداث ۲۲ سایت جدید به‌عنوان برنامه توسعه‌ای همراه اول در استان تعیین شده است.

در این جلسه، مشکلات مربوط به جاده‌های دسترسی، تأمین تجهیزات، روند تخصیص کنتور برق دائم و موانع انتقال نیز مطرح شد.

بلوچ‌زهی در جمع‌بندی هر دو نشست، با تأکید بر اهمیت توسعه پوشش ارتباطی در مناطق روستایی، خواستار افزایش هماهنگی میان اپراتورها، مخابرات منطقه، شرکت ارتباطات زیرساخت و دستگاه‌های محلی شد و اجرای دقیق برنامه‌های زمان‌بندی، رفع فوری موانع اجرایی و جبران عقب‌ماندگی‌ها را از ضروریات تحقق اهداف USO در سیستان و بلوچستان دانست.