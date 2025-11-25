پخش زنده
رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه خودرو سواری با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ علی مولوی افزود: در ادامه اجرای طرح ارتقای ایمنی تردد در جادههای استان، تیم گشت پلیس راه کاشان اصفهان، یک دستگاه سواری بیام و را که با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه کاشان به قم در حال رانندگی بود را متوقف کردند.
رئیس پلیس راه استان با اشاره به این که خودروی متخلف پس از سیر مراحل قانونی به پارکینگ متقل شد گفت: پلیس با رانندگانی که دارای سرعتهای غیر مجاز و بحرانی هستند، بدون اغماض برابر قانون برخورد و خودروی آنها از سه روز تا یک ماه توقیف میشود.