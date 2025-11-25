پخش زنده
امروز: -
فیلم «زیباتر از زندگی»، از شبکه امید، مستندهای «پایان مأموریت» و «حرم تا حرم»، از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم تلویزیونی «زیباتر از زندگی»، به کارگردانی انسیه شاهحسینی، چهارشنبه ۵ آذر ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه امید پخش می شود.
این اثر با محوریت روزهای آغازین جنگ تحمیلی، روایتی دراماتیک و مستندگونه از مقاومت مردم و رشادت رزمندگان در هویزه را به تصویر میکشد.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: با شروع جنگ تحمیلی، «حسین علمالهدی» فرمانده سپاه هویزه به همراه نیروهای مردمی برای یاریرسانی به مردم روستاها وارد عمل میشود؛ اما در حالی که امکانات و تجهیزات کافی در اختیار ندارند… نیروهای مخلص ارتش ـ علیرغم مخالفت بنیصدر ـ به کمک آنها میشتابند و با ارائه پشتیبانی تسلیحاتی، در یک عملیات مشترک شانهبهشانه هم بر دشمن متجاوز یورش میبرند تا این که…
حامد کمیلی، محمود پاکنیت، قربان نجفی، مهوش صبرکن، سیدجواد طاهری و حسین کلانتر از جمله بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.
«زیباتر از زندگی»، از جمله آثار شاخص دفاع مقدس است که با نگاهی انسانی و واقعگرایانه ساخته شده و لحظات تاثیرگذاری از ایثار و مقاومت مردم جنوب کشور را روایت میکند.
مستند «پایان مأموریت»، زندگی و ایثار پرستار شهیده فوزیه شیردل را روایت میکند. او در حوادث پاوه سال ۱۳۵۸ به دست ضدانقلاب به شهادت رسید.
این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد علی شعبانی، چهارشنبه ۵ آذر ساعت ۱۹، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۵، تکرار می شود.
مجموعه مستند «از حرم تا حرم»، به تهیه کنندگی مصطفی دالایی در نهمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند حضور دارند.
این مجموعه مستند به افرادی می پردازد که از حرم رضوی تا حرم امام حسین (ع)، پیاده طی کرده اند.
یکی از قسمت های «از حرم تا حرم»، امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می شود.