به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ احسان بدیعیان افزود: ماموران مستقر در ایستگاه بازرسی شهید شرافت حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و برای بررسی آن را متوقف کردند.

وی گفت: مأموران ضمن هماهنگی قضائی موفق شدند در بازرسی از این خودرو ۲۲۱ کارتن حاوی ۹۰۰ کیلو گرم میوه انبه قاچاق که بدون مدارک قانونی و معتبر بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین افزود: کارشناسان ارزش محموله را افزون بر ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کردند و فرد متخلف نیز با تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.