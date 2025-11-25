پخش زنده
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: امسال روز ملی زیتون فرصتی است تا بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و غذایی و جلوگیری از خامفروشی تأکید کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کریم ذوالفقاری به مناسبت روز ملی زیتون افزود: بخش قابل توجهی از زیتون کشور همچنان بهصورت خام یا نیمهخام عرضه میشود که این امر مانع دستیابی به ارزش افزوده واقعی است.
وی با اشاره به ظرفیت صنایع گفت: هم اکنون ۲۵۴ واحد فرآوری زیتون دارای پروانه بهرهبرداری در کشور فعال هستند و این واحدها توان جذب بیش از ۳۷۰ هزار تن زیتون را دارند.
رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی در همین حال افزایش اثربخشی این ظرفیت را در گرو نوسازی تجهیزات، ارتقای استانداردهای کیفی، توسعه برند ملی و بهویژه بهرهگیری از فناوریهای نوین دانست.
کریم ذوالفقاری بر نقش تکنولوژیهای پیشرفته در جهش صنعت زیتون تاکید کرد و گفت: بهرهگیری از خطوط مدرن روغنکشی، سورتینگ هوشمند، فرآوری کمدما، روشهای کاهش ضایعات، تکنولوژیهای سبز و بستهبندی پیشرفته، مسیر اصلی افزایش کیفیت روغن زیتون و رقابتپذیری محصولات ایرانی است و آینده صنعت زیتون بدون ورود فناوریهای نو امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به جایگاه جهانی زیتون افزود: بر اساس گزارشهای فائو، سالانه بیش از ۲۰ میلیون تن زیتون در جهان تولید میشود و این محصول، یکی از نمادهای مهم امنیت غذایی، اقتصاد کشاورزی و فرهنگ تغذیه در منطقه مدیترانه و جهان به شمار میرود.
رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: ایران نیز با ۵۵ هزار هکتار سطح زیرکشت و رتبه هفدهم جهان، سهم قابل توجهی در تولید این محصول ارزشمند دارد.
کریم ذوالفقاری همچنین به پیشرفتهای اخیر اشاره کرد و افزود: کسب مدال طلای یکی از مسابقات جهانی ۲۰۲۵ در زمینه کیفیت روغن زیتون بهمت یکی از تولیدکنندگان ایرانی نشان میدهد که توان تولید روغن زیتون ممتاز در کشور وجود دارد و با تقویت فناوری و سرمایهگذاری هدفمند، میتوان سهم بیشتری از بازارهای صادراتی را در اختیار گرفت البته مشروط بر آنکه زنجیره ارزش از تولید تا مصرفکننده نهایی، بر پایه فناوری و استانداردهای بینالمللی باز طراحی شود.
وی درباره صادرات زیتون گفت : بر اساس آمار گمرک در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴۶۲ تن فرآوردههای زیتون به بیش از ۲۰ کشور صادر شده است.
رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی افزود : توسعه صادرات زمانی محقق میشود که زنجیره ارزش تولید تا مصرفکننده نهایی مبتنی بر استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و فرآوری مدرن باشد.
کریم ذوالفقاری روز ملی زیتون را یادآور اهمیت این محصول ارزشمند در امنیت غذایی، سلامت جامعه و اقتصاد کشاورزی دانست و گفت: مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی با تمرکز بر نوسازی فناوری، تقویت صنایع تبدیلی و ارتقای بهرهوری، توسعه این زنجیره مهم را با جدیت دنبال خواهد کرد.