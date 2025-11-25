صنعت شناورسازی ایران نیازمند مدل نوین تأمین مالی
معاون توسعه صنایع حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بر ضرورت تدوین و اجرای مدل اختصاصی تأمین مالی برای صنعت ساخت و تعمیر شناور کشور تأکید کرد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ سهیل معمارباشی در نخستین رویداد «تأمین مالی و فرصتهای سرمایهگذاری در اقتصاد دریامحور» افزود : بررسیهای انجام شده از یاردهای ساخت و تعمیر شناور، ظرفیتها، توانمندیها و پروژههای نیمهتمام نشان میدهد که رشد این صنعت دریایی بدون ساختار مالی پایدار امکانپذیر نیست.
به گفته معمارباشی در حال حاضر بیش از ۶۲ فروند شناور نیمهساخته با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در یاردهای کشور متوقف ماندهاند که برای تکمیل آنها ۲۸۰ میلیون دلار سرمایه و تخصیص فوری ۷۶ میلیون دلار تسهیلات نیاز است.
معمارباشی با مرور تجربه کشورهای موفق مانند کره جنوبی، چین و ژاپن در تأمین مالی کشتیسازی، گفت: چالشهای اصلی ایران در این مسیر شامل نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، کوتاه بودن دوره بازپرداخت، فقدان تضمینهای معتبر، پراکندگی تقاضا و نبود مدل منسجم تأمین مالی است.
وی در تشریح مدل پیشنهادی ایدرو گفت : این مدل مبتنی برضمانت صندوقهای حمایتی و استفاده از قراردادهای بهرهبرداری بلندمدت برای کاهش ریسک بانکها، یارانه سود تسهیلات برای اقتصادی شدن ساخت داخل، افزایش دوره بازپرداخت به حداقل ۱۲ سال، توسعه بیمه صادرات دریایی ملی جهت پوشش ریسک ساخت، نرخ ارز و نکول خریدار و راهاندازی خط اعتباری ویژه صادرات شناور با نرخ ترجیحی است.
به گفته معاون توسعه صنایع حملونقل ایدرو ، اجرای این مدل میتواند علاوه بر تکمیل طرح های نیمهتمام، مسیر افزایش توان فنی و مهندسی، اشتغال تخصصی و صادرات خدمات مهندسی دریایی را هموار کند و بخش خصوصی را در کنار سازمانهای دولتی به مشارکت فعالتر ترغیب کند.
نخستین رویداد تأمین مالی و فرصتهای سرمایهگذاری در اقتصاد دریامحور در حاشیه برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران (2025 IRANIMEX) از امروز ۴ آذر به مدت 4 روز در مرکز همایشهای جزیره کیش در حال برگزاری است .