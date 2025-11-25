جانشین فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا از کشف حدود ۲۳ کیلوگرم نقره قاچاق به ارزش تقریبی ۴۴ میلیارد ریال و دستگیری دو نفر در این رابطه توسط کارکنان پلیس راه آهن یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار علی لقایی جانشین فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در تشریح این خبر گفت: در راستای اقدامات کنترلی کارکنان پلیس راه آهن یزد حین کنترل وسایل همراه مسافران قطار یزد-مشهد با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین پلیسی به وسایل همراه دو نفر از مسافران به هویت‌های معلوم مظنون و مشکوک شدند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه افزود: در بازرسی از داخل کیف‌های همراه افراد مظنون مقدار ۲۲ کیلو و ۹۱۴ گرم نقره فاقد هرگونه مجوز و مدارک قانونی به ارزش تقریبی ۴۴ میلیارد ریال کشف گردید.

سردار علی لقایی در پایان با اشاره به اینکه مجموعه پلیس راه آهن در راستای تحقق شعار سال و کمک به اقتصاد کشور و پایش دقیق مرسولات از لحاظ امنیتی با سوداگران و اخلال گران نظم و امنیت اقتصادی و امنیت ملی در حوزه صنعت ریلی قاطعانه برخورد خواهد کرد، خاطرنشان کرد: حسب دستور مقام قاضی تعزیرات حکومتی استان یزد، اموال توقیف و به همراه متهمین تحویل پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان یزد شد.