بیش از چهار هزار انواع تنباکو قاچاق به ارزش هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در کازرون کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان کازرون گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان، هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی از جاده ها، به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.
سرهنگ حمیدرضا مصطفایی افزود: در بازرسی از این خودرو چهار هزار و ۹۲۰ پاکت انواع تنباکو خارجی که فاقد هرگونه مدارک قانونی بود کشف شد.
فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.