مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به هزار هکتار اراضی دولتی که مورد تعرض قرار گرفته بودند، با اقدام یگان حفاظت آزادسازی شده و احکام قطعی متعددی نیز به نفع دولت اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع تعرض فوری از ۹۸۵ هکتار زمین دولتی از ابتدای امسال خبر داد.

علی نبیان گفت : یگان حفاظت این سازمان طی این مدت با ۱۸۷۱ مورد تعرض به اراضی ملی برخورد کرده است.

به گفته او فقط در آبان‌ماه ۱۹۵ مورد رفع تعرض به مساحت ۱۶۶ هکتار انجام شده است.

نبیان افزود: از فروردین تا پایان آبان، ۲۱۵ حکم قطعی قضایی اجرا شده که ۳۰۶ هکتار اراضی دولتی را به بیت‌المال بازگردانده است.

وی گفت: در آبان‌ماه نیز ۴۶ حکم قطعی دادگاه به مساحت ۳۷ هکتار اجرا شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد اقدامات حفاظتی در استان‌های مختلف با قوت ادامه دارد.

او بیشترین مساحت وقوع و رفع تعرض امسال را متعلق به استان‌های فارس، خوزستان و تهران دانست.