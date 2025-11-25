به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهرستان مرزی پلدشت میزبان دومین شهید گمنام دوران دفاع مقدس بود که بعد از تشییع در شهر‌های پلدشت و نازک در شهر نازک به خاک سپرده شد.

بار دیگر مرزداران غیور شهر‌های پلدشت و نازک در شمال غربی‌ترین نقطه کشور برای دومین بار میزبان عاشقی بود که پس از دهه‌ها گمنامی در آغوش مردمی آرام گرفت که خون در رگ هایشان برای حسین (ع) جاری است.

شهدای گمنام کسانی بودند که در تاریکی شب‌های دفاع مقدس چراغ راه ملت شدند و امروز مردم قدرشناس و مرزداران غیور شهرستان مرزی پلدشت استقبال با شکوهی از یک شهید خوشنام کردند و گفتند شما خوش نام‌ترین شهداء هستید و گمنام ما هستیم و تا آخرین قطره خون مان راه شما را ادامه خواهیم داد و پشتیبان نظام. انقلاب و رهبرمان خواهیم بود

شرکت کنندگان در آیین تشییع شهید خوشنام به جهان پیام دادند که ما مردم تو هر شرایطی قدردان خون شهدای مان و آرمان‌های آنها و انقلاب و رهبرمان خواهیم بود.

سرهنگ موسی عطاری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت گفت: شهید خوشنام و گمنام تفحص شده در منطقه شلمچه که امروز شهرمان معطر شده به بوی مطهر این شهید معظم. این شهید والامقام در عملیات کربلای ۵ در سن ۲۷ سالگی به فیض عظمای شهادت نایل آمده است

از شش شهید گمنام تشییع شده در استان آذربایجان غربی یکی از شهدای خوشنام بعد از تشییع در شهر نازک شهرستان پلدشت به خاک سپرده شد.

میزبانی مرزداران غیور پلدشت از پیکر مطهر شهید گمنام میزبانی مرزداران غیور پلدشت از پیکر مطهر شهید گمنام میزبانی مرزداران غیور پلدشت از پیکر مطهر شهید گمنام میزبانی مرزداران غیور پلدشت از پیکر مطهر شهید گمنام میزبانی مرزداران غیور پلدشت از پیکر مطهر شهید گمنام میزبانی مرزداران غیور پلدشت از پیکر مطهر شهید گمنام میزبانی مرزداران غیور پلدشت از پیکر مطهر شهید گمنام