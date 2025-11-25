آتش سوزی از منطقه دیگر جنگل دیزمار از صبح امروز آغاز شده است و گروههای امدادی تلاش می کنند آن را مهار کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، طبق مشاهده میدانی خبرنگار صداوسیما در جلفا وزش باد شدید، کم‌بودن میدان دید و سخت گذر بودن منطقه، روند مهار حریق را بسیار سنگین و کند کرده است برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد حدود ۱۰۰ هکتار از مراتع و اراضی جنگلی منطقه از سه روز قبل در این آتش‌سوزی درگیر بوده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اظهار کرد: با وجود آنکه آتش‌سوزی گسترده جنگل‌های دیزمار حدود ساعت ۱۵ دوشنبه ۳ آذر مهار شده، اما گزارش‌ها حاکی است شرایط ناپایدار جوی و وزش باد شدید باعث شده کانون‌هایی که در مرحله لکه‌گیری خاموش اعلام شده بودند، دوباره فعال شوند و شعله‌های پراکنده در نقاط صعب‌العبور سر برآورد.

مرتضی نعمت پور افزود: تیم‌های محیط‌زیست و نیرو‌های حاضر در منطقه اکنون در این کانون‌ها هستند تا از گسترش دوباره آتش جلوگیری کنند. با وجود دشواری دسترسی، محیط‌بانان در چندین جبهه مشغول کنترل و مهار لکه‌های جدید حریق هستند و تأکید شده است که عملیات پایش تا تثبیت کامل شرایط ادامه خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: این حادثه نشان می‌دهد که پس از مهار اولیه، لحظات بازگشت آرامش در جنگل بسیار حساس است و تنها با حضور مستمر تیم‌های متخصص می‌توان احتمال شعله‌وری دوباره را کاهش داد.