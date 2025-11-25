با گذشت اولیای دم، ۶ زندانی محکوم به قصاص در مشهد از اعدام نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) ۶ زندانی محکوم به قصاص در زندان مرکزی مشهد با گذشت کریمانه اولیا دم در قالب پویش «به عشق حضرت فاطمه (س) می بخشم» فرصت دوباره ای برای آغاز زندگی به دست آوردند.

پس از رایزنی های متعدد و مداخلات فنی کارگروه صلح و سازش مددکاری زندان مرکزی مشهد، اولیا دم این ۶ زندانی از حق شرعی و قانونی خود گذشتند.

این زندانیان ۲۵ تا ۴۷ ساله که در پرونده‌ های جداگانه مرتکب قتل عمد شده بودند با قرار گرفتن در چرخه فرآیندهای اصلاحی و تربیتی، واجد شرایط مساعدت تشخیص داده شدند و با پیگیری مددکاران پرونده های صلح و سازش قتلِ زندان مرکزی مشهد، از قصاص رهایی یافتند.

اولیا دم ۲ زندانی بدون قید و شرط و اولیا دم یک زندانی دیگر نیز با تحقق شروط تعیین شده به طور قطعی از حق قصاص خود گذشتند. همچنین اولیا دم سه زندانی دیگر نیز رضایت اولیه خود را به صورت مشروط اعلام کردند که مراتب صورتجلسه و مورد پیگیری قرار گرفت.

۶ زندانی یاد شده با تحمل کیفر بین ۲ تا ۱۰ سال حبس در این ندامتگاه با اعلام گذشت اولیا دم در انتظار تصمیم نهایی مراجع قضایی و صدور مدت حبس جنبه عمومی جرایم خود هستند.