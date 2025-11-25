پخش زنده
دوره آموزشی ویژه مربیان پاراموتور با حضور ۵۰ مربی از سراسر کشور در ساحل نور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دوره آموزشی تخصصی مربیان پاراموتور کشور با حضور ۵۰ مربی از سراسر ایران در ساحل شهرستان نور برگزار شد.
اسماعیلی رئیس کمیته نجمن ورزشهای هوایی مازندران با اعلام این خبر گفت: این دوره با هدف دانشافزایی و ارتقای سطح مهارتهای حرفهای مربیان و زیر نظر مستقیم فدراسیون ورزشهای هوایی کشور در حال برگزاری است.
وی افزود: شرکتکنندگان در این دوره علاوه بر به اشتراکگذاری تجربیات ارزشمند خود، گواهی مهارت معتبر دریافت خواهند کرد.
رئیس کمیته نجمن ورزشهای هوایی مازندران خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی نقش مهمی در استانداردسازی فعالیتها و افزایش ضریب ایمنی در رشته پاراموتور دارد.
گزارش از ایوب رضوانی