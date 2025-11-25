



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نشست تخصصی هفته بسیج در دانشگاه شیراز برگزار شد .

تقوایی، رییس بسیج اساتید استان فارس، با تشریح فعالیت‌های هفته بسیج گفت: امسال در سطح کشور نزدیک به هزار نشست استادی برنامه‌ریزی شده و در استان فارس نیز ۳۲ کانون بسیج اساتید فعال هستند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های هفته بسیج در تمامی شهرستان‌های استان در حال اجراست، افزود: این نشست‌ها فرصت مهمی برای تبیین فرهنگ بسیج و آشنایی بیشتر دانشجویان و اساتید با ارزش‌های بسیجی است.

دکتر تقوایی از همکاری دانشگاه شیراز، به‌ویژه همراهی دکتر جاویدی مسئول بسیج اساتید این دانشگاه، قدردانی کرد و گفت: قرار بود برنامه قله هفته بسیج در دانشگاه مادر برگزار شود که امروز با همراهی دانشگاه شیراز محقق شد.

او همچنین اعلام کرد که فردا برنامه دیگری در دانشگاه فرهنگیان برگزار خواهد شد که بخشی از سلسله نشست‌های هفته بسیج در استان فارس است.



