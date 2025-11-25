پخش زنده
با حضور فرمانده سپاه امام صادق (ع) ۱۱۴ نیروگاه خورشیدی در مقیاس پنج کیلوواتی در استان بوشهر به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار حمید خرمدل در آیین بهره برداری از این نیروگاهها در روستای باغان از توابع شهرستان دشتی گفت: با بهره گیری از توان بسیج سازندگی امکان ایجاد ۱۰ هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلواتی در استان وجود دارد.
وی یادآور شد: ارتقای خودکفایی انرژی در مناطق روستایی، افزایش امنیت انرژی، کاهش هزینههای خانوارها و تقویت تاب آوری شبکه برق از جمله مزایای راه اندازی نیروگاههای کوچک مقیاس به شمار میرود.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: مکتب بسیج تک بعدی نبوده بلکه تمام شئونات و ابعاد مختلف را دربر دارد.
خرمدل با تاکید بر اینکه که خداشناسی، خدامحوری و توکل به خدا اولین شاخصه موفقیتهای بسیج است و اگر این شاخصهها را از بسیج بگیریم چیزی برای آن نمیماند، ادامه داد: خدامحوری و توکل به خدا انرژی و قلب مطمئنه به بسیج داده است.