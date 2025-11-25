پخش زنده
کامیاب نخستین رزمنده اهل سنت شهر خور که حضورش در جبهههای نبرد، به نمادی از وحدت مردم لارستان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،میرحسین کامیاب نخستین رزمنده اهل سنت شهر خور که دغدغه آن روزهایش فقط یک چیز بود و اینکه کشور ما در خطر بود و ما اهل سنت مانند همه مردم ایران وظیفه داشتیم از سرزمینمان دفاع کنیم.
در عملیاتهای مختلف حضور داشت و خاطراتی از ایثار و ازخودگذشتگی برجای گذاشت به طوری که پس از گذشت سالها، همچنان برای نسل جوان الهام بخش است و از روحیه مسئولیتپذیری مردم این منطقه حکایت دارد.
لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.