کامیاب نخستین رزمنده اهل سنت شهر خور که حضورش در جبهه‌های نبرد، به نمادی از وحدت مردم لارستان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،میرحسین کامیاب نخستین رزمنده اهل سنت شهر خور که دغدغه آن روزهایش فقط یک چیز بود و اینکه کشور ما در خطر بود و ما اهل سنت مانند همه مردم ایران وظیفه داشتیم از سرزمین‌مان دفاع کنیم.

در عملیات‌های مختلف حضور داشت و خاطراتی از ایثار و ازخودگذشتگی برجای گذاشت به طوری که پس از گذشت سال‌ها، همچنان برای نسل جوان الهام بخش است و از روحیه مسئولیت‌پذیری مردم این منطقه حکایت دارد.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.