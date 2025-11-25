بررسی طرح گزیر نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جلسه امروز کمیسیون از بررسی جزئیات طرح گزیر نظام بانکی با حضور کارشناسان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، حاکم ممکان اظهار داشت: دستور کار امروز کمیسیون اقتصادی مربوط به بررسی جزئیات و مواد طرح گزیر نظام بانکی بوده است که در روزهای گذشته هم به برخی از این مواد رسیدگی شده بود. در این جلسه کارشناسان دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مرکز پژوهشهای مجلس و ... حضور داشتند و به بیان دیدگاههای خود در این رابطه پرداختند.
وی افزود: جزئیات طرح گزیر ۱۴ ماده دارد که در روزهای گذشته ۷ ماده آن به تصویب کمیسیون رسیده بود و امروز نیز ماده ۸ آن مورد بررسی قرار گرفت و احتمالا طی ۲ الی ۳ جلسه آینده بررسی نهایی این طرح به تصویب برسد. قطعا با تصویب این طرح و تبدیل شدن به قانون موضوعاتی نظیر بانک آینده را مشاهده نخواهیم کرد و سیستم بانکی ساماندهی میشود؛ چرا که طرح گزیر به دنبال ساختارمند کردن بانکها است و میخواهد حکمرانی نظام بانکی را سر و سامان دهد.