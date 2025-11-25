عضو هیات‌مدیره بانک مسکن اعلام کرد: از مرداد ۱۴۰۳ تاکنون نزدیک به سه هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده با استفاده از تسهیلات تلفیقی دولت و بانک مسکن وارد فرآیند نوسازی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عضو هیات‌مدیره بانک مسکن از پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به ۲ هزار و ۹۶۲ متقاضی از ابتدای دولت چهاردهم خبر داد.

سیدمحسن فاضلیان گفت: میزان این تسهیلات از محل قرارداد عاملیت به بیش از ۱۵ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال رسیده است.

او توضیح داد: تسهیلات نوسازی به صورت ترکیبی از منابع دولت با سود صفر درصد و منابع داخلی بانک با نرخ ۲۳ درصد پرداخت می‌شود.

فاضلیان بیشترین معرفی متقاضیان از سوی نهاد متولی را مربوط به استان‌های گلستان، همدان و هرمزگان اعلام کرد.

وی افزود: بیشترین حجم پرداخت تسهیلات در استان‌های خوزستان، آذربایجان شرقی، کرمان، همدان و ایلام ثبت شده است.

به گفته عضو هیات‌مدیره بانک مسکن، بر اساس ضوابط ابلاغی، سهم مناطق برخوردار ۸۰ درصد و سهم مناطق کمتر برخوردار و مرزی ۲۰ درصد از منابع دولتی است.

او تاکید کرد: اولویت اصلی در قراردادهای عاملیت، نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است.

فاضلیان افزود: در ضوابط ابلاغی، تفاوتی در نوع ساخت پروژه متقاضیان لحاظ نشده است.

بر این اساس سقف تسهیلات برای تمامی مناطق، ۵۵۰ میلیون تومان برای هر واحد به صورت تلفیقی از سهم دولت و بانک تعیین شده است.

وی گفت: بازپرداخت سهم منابع دولتی برای متقاضیان با نرخ سود صفر درصد پیش‌بینی شده است.