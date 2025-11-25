به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: با دستور مدیرعامل شرکت آبفا اهواز مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تخصصی نیرو‌های داخلی در بازسازی فرآیند‌های تولید و ایستگاه‌های پمپاژ، بررسی‌ها نشان داد که پمپ‌های شست‌وشوی فیلتر‌های فاز یک این تصفیه‌خانه شامل دو دستگاه پمپ مدل KSB که از سال ۱۳۶۸ تاکنون در مدار بهره‌برداری بوده‌اند، به دلیل فرسودگی و قدمت، با کاهش راندمان و کارایی مواجه شده‌اند.

محمود آریا خاکی افزود: طبق برآورد فنی، اجرای این عملیات مستلزم حداقل ۸ ساعت خاموشی کامل تصفیه‌خانه بود که این موضوع منجر به قطع جریان آب غدیر و چمران و در نتیجه ایجاد کاهش تولید در تصفیه‌خانه شماره یک و دو اهواز می‌شد. با وجود این شرایط، با ابتکار و تلاش جهادی نیرو‌های داخلی و با پذیرش خطر آب‌گرفتگی فیلترها، عملیات تعویض شیر بخش مکش و روان‌سازی پمپ‌ها بدون نیاز به خروج تصفیه‌خانه از مدار و در شرایط بهره‌برداری کامل انجام شد.

وی ادامه داد: این عملیات سخت در مدت ۱۲ ساعت کار مستمر و بدون ایجاد کوچک‌ترین خسارت به تجهیزات، به‌طور کامل و موفقیت‌آمیز به پایان رسید که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تأثیر قابل‌توجهی در ارتقای شاخص‌های کیفی آب تولیدی خواهد داشت.