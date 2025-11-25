به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست بخشداری شهرآباد گفت: ۴۰ هزار متر مربع از معابر شش روستای ظاهرآباد، کوشه، علی آبادک، قوژدآباد، زنگینه و عظیم آباد با مشارکت مردم آسفالت شد.

سیدعلی موسوی افزود: برخی از روستاهای بخش شهرآباد تا ۹۰ درصد از نعمت آسفالت برخوردار شده‌ اند و مجموعه دهیاری‌ های بخش آمادگی دارند در ازای مشارکت ۵۰ درصدی مردم، در معابر با عرض کم (زیر ۶ متر) تایل‌ فرش که دوام و زیبایی بیشتری دارد، اجرا کنند.

وی گفت: پیش از این معابر روستای حسن‌ آباد تایل فرش شده و با استقبال مردم همراه بوده است.

علی نظافتی، عضو شورای اسلامی روستای ظاهرآباد هم گفت: وقتی زمینه برای زندگی بهتر در روستاها فراهم شود، این امر نه تنها به عنوان مانعی در برابر مهاجرت عمل می‌ کند، بلکه حتی می‌ تواند روند مهاجرت را معکوس کند و این مسیر تا حدودی در ظاهرآباد تحقق یافته است.

امینی دهیار ظاهرآباد نیز گفت: به زودی خط تولید تایل‌ فرش در این روستا راه اندازی خواهد شد تا تایل فرش مورد نیاز دهیاری های منطقه تامین شود.



بخش شهرآباد با ۱۷ روستا و یک نقطه شهری، در حوزه زیرساخت‌ های اولیه زندگی از وضعیتی رو به رشد برخوردار است اما برای رفع نواقص در برخی نقاط، همچنان چشم‌ به‌ راه مساعدت بیشتر دولت است.