وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان برای مشارکت در اجلاس وزیران کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) وارد استانبول ترکیه شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور مشارکت در اجلاس وزیران کشورهای عضو «سازمان همکاریهای اکو» که نخستین بار پس از ۲۰ سال در سطح وزرا برگزار میشود، به ترکیه سفر کرد.
بحث و بررسی پیرامون موافقتنامه تجارت اعضای اکو و کاهش تعرفه کالاهای تجاری میان اعضا برای افزایش حجم تجارت داخلی اکو از محورهای این نشست است.
سازمان همکاری اقتصادی اکو با مشارکت کشورهای ترکیه، ایران، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان بر اساس معاهده ازمیر تاسیس شده و گسترش تجارت درون منطقهای و فرا منطقهای و توسعه تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی از اهداف این سازمان اقتصادی است.
گفتنی است، اتابک علاوه بر شرکت در اجلاس اکو برنامههای دیگر از جمله شرکت در افتتاحیه نمایشگاه حلال، دیدارهای دوجانبه با مقامات ترکیه و دیدار با بازرگانان ایرانی فعال در ترکیه خواهد داشت.