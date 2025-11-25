نماینده بجنورد گفت:بسیاری از مشکلات دیرینه حوزه زمین و مسکن این استان با پیگیری‌های مشترک و همراهی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن به نتیجه رسیده و روند رفع موانع با سرعت بیشتری ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در دیدار نماینده بجنورد با معاون وزیر راه و شهرسازی، آخرین مسائل مرتبط با حوزه زمین و مسکن این شهرستان بررسی شد.

محمدمهدی شهریاری اعلام کرد بخشی از مشکلات خراسان شمالی که سال‌ها باقی مانده بود، با همکاری وزارت راه و سازمان ملی زمین و مسکن برطرف شده است.

او به حل مسئله زمین هزار هکتاری مربوط به طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت در حاشیه بجنورد اشاره کرد و گفت واگذاری این اراضی به‌ زودی آغاز می‌شود.

نماینده بجنورد همچنین از حل مشکل مسجد واقع در مسیر شهر ایور با دستور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد.

وی افزود برای مسجد شهرک فرهنگیان نیز مقرر شده اداره کل راه و شهرسازی استان مساعدت ویژه‌ای انجام دهد.

شهریاری به موضوعات مربوط به تعاونی‌های مسکن اشاره کرد و گفت تعیین تکلیف زمین ۴۸۰ هکتاری تعاونی مسکن پزشکان نقش مهمی در ماندگاری پزشکان خواهد داشت.

او همچنین حل مشکلات زمین تعاونی مسکن دبیران را از نتایج پیگیری‌های مشترک وزارت راه و سازمان ملی زمین و مسکن عنوان کرد.

شهریاری تأکید کرد مشکلات ریشه‌دار استان با رویکرد هماهنگ مجموعه وزارت راه در حال کاهش است.

در این نشست طرفین بر استمرار همکاری‌ها برای رفع موانع موجود تأکید کردند.

این دیدار با توافق برای تسریع در اجرای پروژه‌های مسکنی استان خراسان شمالی به پایان رسید.