به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران نیز در خصوص بی توجهی به آلودگی هوا به عنوان مشکل تکراری هر سال گفت: دستگاه راهکار مهم و اثرگذاری، جز تشکیل کمیته اضطرار نداشته‌اند.

سخنگوی شورای شهر هم درباره اقدامات انجام شده برای کاهش آلودگی هوا گفت: توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی برقی در دستور کار مدیریت شهری بوده است.

در جلسه امروز شورای شهر تهران همچنین جلسه‌ای برای آخرین تمهیدات برگزاری انتخابات تناسبی شورای شهر با حضور فرماندار تهران برگزار شد.