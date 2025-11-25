روستای داقداق آباد در ۱۵ کیلومتری شهرستان کبودراهنگ، روستایی که چرخ‌های تولید آن بدست جوانان روستا به چرخش درآمده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آقای مرادی یکی از جوانان این روستاست که از سال ۹۸ کارگاه تولیدی خیاطی را با سرمایه اولیه ۵۹ میلیون تومانی راه اندازی کرده و اکنون سرمایه خودش را به ۶۰۰ میلیون تومان رسانده است.

او در کارگاهش ماهانه هزار عدد مانتو و پالتو زنانه تولید و به بازار عرضه می‌کند و برای ۱۰ نفر از بانوان روستا هم شغل ایجاد شده است.

فرمانده سپاه کبودراهنگ گفت: بسیج سازندگی سپاه این شهرستان در راستای محرومیت زدایی در چند سال اخیر از ۵۹۲ کارگاه تولیدی با اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیاردتومان حمایت کرده است.

سرهنگ حسین سوری با اشاره به اینکه بسیج سازندگی سپاه شهرستان کبودراهنگ از حدود ۷۰۰ کارگاه تولیدی با اعطای تسهیلات حمایت کرده است افزود: با حمایت بسیج سازندگی از واحد‌های تولیدی در شهرستان کبودراهنگ برای ۲۴۰ نفر شغل ایجاد خواهد شد.