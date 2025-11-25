پخش زنده
مدیر کل فرودگاههای خوزستان گفت: پروازهای عمره مفرده به مقصد طائف عربستان سعودی امروز از مبدأ فرودگاه بینالمللی اهواز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهدی رزاز بیان کرد: این پروازها که توسط هواپیمایی الجزیره و با هواپیمای ایرباس ۳۲۰ انجام میگیرد، مسیر آن اهواز - کویت - طائف میباشد و عملیات رفت و برگشت آن به طور متناوب هر ۵ روز یکبار صورت میپذیرد.
وی گفت : برقراری این خط پروازی جدید به مقصد فرودگاه طائف که در فاصله حدود ۷۰ کیلومتری مکه مکرمه قرار دارد، گامی مهم در جهت تسهیل سفر زائران و کاهش فشار بر فرودگاههای جده و مدینه محسوب میشود.
این عملیات، نقطه عطفی در تاریخ سفرهای زیارتی هوایی استان خوزستان به شمار میآید.