به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ​سید مهدی رزاز بیان کرد: ​این پرواز‌ها که توسط هواپیمایی الجزیره و با هواپیمای ایرباس ۳۲۰ انجام می‌گیرد، مسیر آن اهواز - کویت - طائف می‌باشد و عملیات رفت و برگشت آن به طور متناوب هر ۵ روز یک‌بار صورت می‌پذیرد.

وی گفت : برقراری این خط پروازی جدید به مقصد فرودگاه طائف که در فاصله حدود ۷۰ کیلومتری مکه مکرمه قرار دارد، گامی مهم در جهت تسهیل سفر زائران و کاهش فشار بر فرودگاه‌های جده و مدینه محسوب می‌شود.

​این عملیات، نقطه عطفی در تاریخ سفر‌های زیارتی هوایی استان خوزستان به شمار می‌آید.