حضور وزیر نیرو در نشست کمیسیون کشاورزی مجلس
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه امروز کمیسیون با حضور وزیر نیرو از پاسخهای وزیر به سوالاتی با محورهای تأمین آب شرب، حقابه تالابها، سامانه دوسویه آب و برق خبر داد.
به نقل از خانه ملت، حامد یزدیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس اظهار داشت: در این جلسه وزیر محترم نیرو برای پاسخگویی به ۱۸ سؤال نمایندگان حضور یافت. بخش عمدهای از پرسشها مربوط به تأمین آب شرب شهرها بود؛ موضوعی که وزارت نیرو در برخی مناطق نتوانسته به تعهدات خود عمل کند که دلایل آن عمدتاً به مشکلات مالی بازمیگردد. چند سؤال ملی نیز مطرح شد که یکی از مهمترین آنها حقابه زیستمحیطی تالابها بود. نمایندگان از وزیر درباره برنامه وزارت نیرو برای تأمین این حقابه پرسیدند.
وی افزود: موضوع سامانه دوسویه آب و برق نیز از دیگر محورهای سؤال بود. همچنین نمایندگان درباره عملکرد وزارت نیرو در حوزه آبهای جوی نیز توضیحاتی مطالبه کردند. سؤالات مطرحشده ترکیبی از موضوعات استانی و ملی بود. وزیر نیرو پاسخهایی ارائه کرد، اما در نهایت بسیاری از نمایندگان مهلتی حدود یک ماه برای ارائه گزارش تکمیلی تعیین کردند تا در صورت قانعنشدن، روند ارجاع سؤالات به صحن علنی در دستور کار قرار گیرد.