پخش زنده
امروز: -
مدیر امور اراضی خوزستان از صدور هفت مجوز تغییر کاربری در آبان ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهان شیر سراج الدین گفت: هرگونه تغییرکاربری در اراضی کشاورزی مستلزم اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی است.
وی ادامه داد: درخواستهای تغییرکاربری در اراضی کشاورزی در کمیسیون تبصره یک ماده یک بررسی و براساس ضرورت مجوز لازم صادر میشود؛ که این مجوز به منزله ساخت و ساز نیست و نیاز به اخذ سایر مجوزها است.
سراج الدین اضافه کرد: در آبان ماه سال جاری هفت مجوز تغییرکاربری جهت اجرای طرحهای مجتمع خدمات رفاهی، سفره خانه سنتی، مرغداری گوشتی، گلخانه سبزی و صیفی و الحاق موردی به محدوده طرح هادی روستا صادر شد.