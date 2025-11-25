به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمد رستمی گفت: نشست امروز کمیسیون با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان صنایع عمومی و برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور بررسی عملکرد این وزارتخانه در زمینه تأمین مالی واحد‌های صنعتی و معدنی به خصوص در تأمین ارز حوزه واردات برگزار شد. در این نشست موضوع تهاتر ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان مطرح شد که بتوانند از این محل واردات انجام دهند و وزیر اینگونه پاسخ داد که ساز و کاری برای تحقق این مهم طراحی کرده‌اند که به زودی عملیاتی خواهد شد تا صادر کنندگان برای تامین ارز مورد نیازشان در پیچ و خم بروکراسی اداری گرفتار نشوند.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه ادامه داد: رفع موانع ثبت سفارش نیز از دیگر مواردی بود که مطرح شد چرا که معتقدیم چرخه ثبت سفارش امری زمان بر است و مردم و تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است که در این زمینه معاونان وزیر صمت از برنامه این وزارتخانه در جهت تسریع روند ثبت سفارش‌ها خبر دادند. بررسی تحقیق و تفحص از پتروشیمی امیرکبیر که توسط آقای حیات مقدم مطرح شده بود و تحقیق و تفحص از بندر ماهشهر که توسط آقای کعب عمیر ارائه شده بود نیز مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و قرار شد جهت بررسی به صحن مجلس ارسال شود.

وی افزود: گزارش آسیب شناسی صنعت خودرو نیز که توسط آقای طاهری تدوین شده است در این نشست مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن سه شنبه آینده در صحن مجلس قرائت خواهد شد.