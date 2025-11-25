به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این مراسم با حضور سردار فلاحی جانشین سپاه خوزستان، آیت‌الله کعبی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان، مهندس نهاوندی فرمانده مرکز بسیج شهید تندگویان، مهندس حاتمی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، مهندس فولادی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، تعدادی دیگر از مدیران عامل شرکت‌های نفتی و همچنین جمع کثیری از بسیجیان صنعت نفت در جنوب برگزار گردید.

در آغاز این برنامه مهندس بهروز نهاوندی فرمانده مرکز بسیج شهید تندگویان ضمن تبریک هفته بسیج گفت: هفته بسیج فرصتی است تا بار دیگر به مفهوم بسیجی بودن نگاه کنیم بسیج فقط یک عنوان نیست؛ یک روحیه و نگاه به کار است و بسیجی کسی است که وظیفه را می‌بیند مسئولیت را می‌پذیرد و در زمان نیاز وارد عمل می‌شود و این ویژگی‌ها در صنعتی مانند نفت که ستون اقتصاد کشور است ارزش بیشتری پیدا می‌کند.

فرمانده مرکز بسیج شهید تندگویان با توجه به این موضوع که کارکنان بسیجی معمولا کار را وظیفه شخصی نمی‌بینند بلکه آن را یک مسئولیت ملی می‌دانند، بیان داشتند: همین نگاه باعث شده در شرایط سخت تحریم‌ها و کمبود‌ها کار متوقف نشود و مسیر تولید و خدمت ادامه پیدا کند و بسیاری از پیشرفت‌ها نتیجه تلاش همین افراد بی ادعاست و امروز کشور بیش از گذشته به روحیه بسیجی نیاز دارد روحیه‌ای که بر پایه همدلی احساس وظیفه و تلاش خستگی ناپذیر شکل گرفته است.

سردار فلاحی در بخش دیگری از این گردهمایی ضمن تبیین برخی از ویژگی‌های بسیج و نقش بی‌بدیل این نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران افزودند: نقش بسیجیان صنعت نفت جنوب در همه عرصه ها، مخصوصا جنگ تحملی دوازده روزه اخیر بسیار پر رنگ، اثر گذار و ماندگار بود.

آیت‌الله کعبی نیز در سخنانی بصیرت را از ضروری‌ترین صفات بسیجیان برشمردند و اظهار داشتند: بسیجی باید دارای بصیرت اعتقادی و اخلاقی باشد که شاخصه‌هایی همچون خیرخواهی، تصمیم‌گیری به‌موقع، دوری از خودبینی، صبر و تحمل و پیگیری پروژه‌ها تا مرحله تحقق را شامل می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت دشمن‌شناسی به‌عنوان بخشی از بصیرت سیاسی، افزود: غفلت از دشمن‌شناسی، که نهفته در همان بصیرت سیاسی می‌باشد، ریشه بسیاری از نابسامانی‌های سیاسی است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم بصیرت اقتصادی و با اشاره‌ای بر کلام مقام معظم رهبری در این خصوص گفت: اقتصاد مقاومتی الگویی مردمی و راهبردی برای حضور فعال مردم در عرصه تولید و بهره‌وری بیشتر در صنعت کشور و بخش‌های تولیدی می‌باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت منطقه را در شرایط فعلی به نفع جمهوری اسلامی ایران ارزیابی و تأکید کرد: برخلاف تبلیغات رسانه‌های معاند، ایران در منطقه دارای دست برتر است و آمریکا و رژیم صهیونیستی شکست‌های راهبردی سنگینی را در زمینه‌های گوناگون متحمل شده‌اند

گفتنی است در پایان این مراسم، از بسیجیان نمونه پایگاه‌های تابع مرکز بسیج شهید تندگویان تجلیل به عمل آمد.