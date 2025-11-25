به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام استانداری اصفهان؛ این پلتفرم قرار است با تجمیع خدمات و استفاده حداکثری از ظرفیت پیمانکاری استان، مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش مصرف برق را متحول کند.

این پلتفرم با هدف تسهیل فرایندها، کاهش هزینه‌های اجرایی و تسریع در ارائه خدمات به مشترکان طراحی شده، و بازار برق نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی را با طرح‌های گسترده بهینه‌سازی مصرف انرژی خانگی در یک بستر یکپارچه تجمیع می‌کند.

در این طرح، مشترکان می‌توانند از تسهیلات مصوب ویژه طرح خورشیدی انشعابی و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف بهره‌مند شوند، علاوه بر این، پلتفرم «تا» از ظرفیت تجمیع‌کننده و عرضه بورسی استفاده می‌کند تا طرح‌های انشعابی کوچک نیز بتوانند از مزایای اقتصادی مقیاس‌های بزرگ بهره‌مند شوند.

این پلتفرم همچنین طرح جامعی برای جایگزینی تجهیزات پرمصرف خانگی مانند کولر‌های آبی و گازی، یخچال و فریزر، تلویزیون و ... با نمونه‌های کم‌مصرف و پربازده ارائه می‌دهد.

همچنین در آن سازوکار جمع‌آوری و حذف تجهیزات قدیمی به شکل رسمی و مطابق استاندارد‌های زیست‌محیطی پیش‌بینی شده است تا ضمن کاهش مصرف، ایمنی شبکه و محیط‌زیست نیز ارتقا یابد.

این پلتفرم قرار است به زودی در استان عملیاتی شود و الگوی آن قابلیت توسعه در دیگر استان‌های کشور را نیز خواهد داشت.